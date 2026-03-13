Компания планирует сотрудничать с Uber в развитии своего роботакси

Компания Lucid Motors (США) представила концепт своего роботакси Lunar, являющегося двухместным автомобилем без руля и педалей. В настоящее время руководство компании близко к соглашению с Uber, которое позволит оказывать услуги автономного такси на базе одного из среднеразмерных автомобилей Lucid Motors. Источник изображения: Lucid MotorsПока речь не более чем об экспериментальной версии электрокара, который в ближайшее время не выйдет на серийное производство. Сроки появление Lunar на дорогах зависит от того, когда Lucid Motors договорится с партнёрами о предоставлении услуг в сфере роботакси, а также сертифицируют все свои технологии для проведения испытаний.

Помимо этого, компания работает над помощником на базе искусственного интеллекта (ИИ), который будет сопровождать водителей и пассажиров в их поездке. Ожидается, что ИИ-помощник будет принимать голосовые команды для выполнения простых задач, включая регулировку кондиционера.

Lucid Motors известна своими электрокарами, конкурирующими с продуктами Tesla. Компания всерьёз взялась за развитие автономного вождения, рассчитывая, что в будущем роботакси будет играть важную роль в её доходах за счёт монетизации программного обеспечения.