Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Индии планирует ввести новые стимулы для развития местного производства мобильных телефонов. Произойдёт это в рамках стратегии по развитию индийской промышленной базы. Нью-Дели планирует к 2030 году увеличить производственные объёмы электроники до 500 миллиардов долларов. Источник изображения: The New York Times

URL изображенияВ материале издания отмечают, что такое решение может привлечь внимание Apple и Samsung, которые уже имеют заводы на территории страны. Основные производственные мощности этих компаний находятся в Китае, но недавнее торговое противостояние между США и Пекином продемонстрировало, что им стоит диверсифицировать площадки для производства.

Apple и Samsung ранее уже пользовались поддержкой от правительства Индии, развивая своё производство внутри страны. Однако текущая программа стимулов истекает уже в этом месяце. По данным издания, индийское правительство провело консультации с промышленностью по схеме государственной поддержки, которая вступит в силу с апреля.

За период с 2024 по 2025 год Индия произвела смартфоны на сумму почти 60 миллиардов долларов. Это в 28 раз больше, чем в 2010-х годах. При этом на долю экспорта пришлось порядка 20 миллиардов долларов.