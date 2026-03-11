Он доступен только для граждан США

Компания Amazon объявила о запуске персонализированного помощника Health AI, предоставляющего пользователям персонализированные рекомендации и советы по здоровью с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время сервис доступен только для пользователей из США, поскольку синхронизируется с медицинской историей и другими данными. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Сервис ориентирован на предоставление пользователю оперативных консультаций без необходимости обращения к врачу. В чате с ИИ-помощником ним можно поделиться симптомами и получить рекомендации относительно дальнейших действий, разобрать результаты анализов или задать вопросы о конкретных лекарственных препаратах. Помимо этого, Health AI помогает записаться к врачу через One Medical или найти подходящую аптеку с лекарствами, обратиться в клинику.

В будущем Amazon планирует расширять доступ к своему медицинскому ИИ-помощнику, но конкретных сроков для этого не озвучивалось. Очевидно, что это зависит от готовности других государств сотрудничать с компанией и интегрировать медицинские данные в её сервис. При этом Amazon является не первой компанией, внедрившей ИИ в сферу здравоохранения – в январе OpenAI уже выпустила модель чат-бота ChatGPT Health. Anthropic также представила свой медицинский чат-бот с функциями ИИ Claude for Healthcare.