Они используются при массовом производстве микросхем

Китайское подразделение компании Nexperia объявило о запуске собственного производства чипов на 12-дюймовых кремниевых пластинах. Такие пластины используются при массовом производстве микросхем. Расположенные в Европе заводы Nexperia чипы на 12-дюймовых пластинах не выпускают. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)

Соответствующее решение было принято на фоне продолжающегося конфликта между китайским подразделением компании и её европейской штаб-квартирой. В 2025 году власти Нидерландов установили временный контроль над Nexperia, опасаясь передачи технологий в Китай, в частности материнской компании Wingtech Technology. На этом фоне возникли серьёзные разногласия между европейскими и китайскими подразделениями компании, что привело к нарушению производственных цепочек.

Может быть интересно

Запуск собственного производства чипов на 12-дюймовых пластинах в Китае указывает на стремление Nexperia сократить зависимость от европейских поставок. Этот шаг также отражает более широкую стратегию Пекина по развитию собственной полупроводниковой индустрии. Среди крупнейших производителей микросхем на 12-дюймовых пластинах – TSMC, Samsung Electronics и Intel.