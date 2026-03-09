Сайт Конференция
Nacvark
Samsung Foundry возобновит производство 8-нм GPU Ampere для GeForce RTX 3060
NVIDIA может перезапустить производство GeForce RTX 3060

Компания NVIDIA может перезапустить производство видеокарты GeForce RTX 3060, вышедшей ещё в 2021 году. Это может произойти на фоне дефицита памяти и чипов из-за спроса на искусственный интеллект, который отодвинул интерес компаний к игровому бизнесу на второй план. Как сообщает южнокорейское издание Hankyung, компания Samsung Foundry готовится вновь запустить производство GPU по 8-нм техпроцессу.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Такое решение может привести к появлению на рынке новых видеокарт GeForce RTX 3060, которые значительно дешевле флагманов NVIDIA. Выбор именно этой видеокарты для перезапуска обусловлен тем, что она использует устаревшее поколение видеопамяти GDDR6, а не современный GDDR7, который используется в оборудовании для центров обработки данных. Помимо этого, GeForce RTX 3060 поддерживает технологию DLSS 4.5, поэтому вполне может использоваться геймерами как бюджетный вариант для игры в современные AAA-тайтлы.

Текущая ситуация напоминает период с 2020 по 2022 годы, когда из-за популярности криптомайнинга NVIDIA поставила партнёрам дополнительные партии старых чипов GP107, чтобы снова выпускать GTX 1050 Ti. Это позволяло быстро собрать дополнительные видеокарты для удовлетворения спроса без разработки новых моделей.

#nvidia #видеокарты #rtx 3060
Источник: wccftech.com
