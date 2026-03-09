NVIDIA может перезапустить производство GeForce RTX 3060

Компания NVIDIA может перезапустить производство видеокарты GeForce RTX 3060, вышедшей ещё в 2021 году. Это может произойти на фоне дефицита памяти и чипов из-за спроса на искусственный интеллект, который отодвинул интерес компаний к игровому бизнесу на второй план. Как сообщает южнокорейское издание Hankyung, компания Samsung Foundry готовится вновь запустить производство GPU по 8-нм техпроцессу. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Такое решение может привести к появлению на рынке новых видеокарт GeForce RTX 3060, которые значительно дешевле флагманов NVIDIA. Выбор именно этой видеокарты для перезапуска обусловлен тем, что она использует устаревшее поколение видеопамяти GDDR6, а не современный GDDR7, который используется в оборудовании для центров обработки данных. Помимо этого, GeForce RTX 3060 поддерживает технологию DLSS 4.5, поэтому вполне может использоваться геймерами как бюджетный вариант для игры в современные AAA-тайтлы.

Текущая ситуация напоминает период с 2020 по 2022 годы, когда из-за популярности криптомайнинга NVIDIA поставила партнёрам дополнительные партии старых чипов GP107, чтобы снова выпускать GTX 1050 Ti. Это позволяло быстро собрать дополнительные видеокарты для удовлетворения спроса без разработки новых моделей.

Может быть интересно

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424