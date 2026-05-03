Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Новый инструмент Paleolatitude может показать, где находился любой город на суперконтиненте Пангея, объединявшем почти всю сушу Земли.

Земля сильно изменилась за последние 320 миллионов лет. Например, в то время существовал огромный единый суперконтинент под названием Пангея. Только за миллионы лет, по мере смещения континентальных плит, сформировались континенты в современном виде.
Изображение: Факультет геонаук Утрехтского университета/youtube.comМеждународная группа исследователей из Утрехтского университета разработала инструмент Paleolatitude.org. С его помощью можно определить географическую широту любого места на Земле.

Например, можно посмотреть, где географически находился любой современный город 320 миллионов лет назад. Инструмент создан на базе специально разработанной палеогеографической модели. Проще говоря, инструмент позволяет наиболее детально воссоздать сложные горные хребты и исчезнувшие тектонические плиты
Исследователи могут использовать этот инструмент, чтобы определить, например, какой климат преобладал в конкретном месте миллионы лет назад. Это можно узнать и на основе находок горных пород. Однако крайне важно знать, где эти породы находились в то время, поскольку климат определяется, помимо прочего, углом падения солнечных лучей на данной широте. Например, можно узнать, что флора и фауна в Нидерландах 245 миллионов лет назад были больше похожи на флору и фауну современного Персидского залива. Там существовали как пустыня, так и тропическое море.

Исследователи также могут более точно отслеживать миграцию видов. Складчатые горные породы богаты окаменелостями. Палеонтологи теперь могут использовать этот инструмент для более детальной классификации своих находок. Это позволяет, например, понять, как развивалось биоразнообразие на разных широтах и в разных климатических зонах. Результаты исследований новой модели опубликованы в журнале PLOS One.

#технологии #история #палеонтология
Источник: journals.plos.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея

Популярные статьи

Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter