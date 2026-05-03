Новый инструмент Paleolatitude может показать, где находился любой город на суперконтиненте Пангея, объединявшем почти всю сушу Земли.

Земля сильно изменилась за последние 320 миллионов лет. Например, в то время существовал огромный единый суперконтинент под названием Пангея. Только за миллионы лет, по мере смещения континентальных плит, сформировались континенты в современном виде.

Изображение: Факультет геонаук Утрехтского университета/youtube.comМеждународная группа исследователей из Утрехтского университета разработала инструмент Paleolatitude.org. С его помощью можно определить географическую широту любого места на Земле.

Например, можно посмотреть, где географически находился любой современный город 320 миллионов лет назад. Инструмент создан на базе специально разработанной палеогеографической модели. Проще говоря, инструмент позволяет наиболее детально воссоздать сложные горные хребты и исчезнувшие тектонические плиты

Исследователи могут использовать этот инструмент, чтобы определить, например, какой климат преобладал в конкретном месте миллионы лет назад. Это можно узнать и на основе находок горных пород. Однако крайне важно знать, где эти породы находились в то время, поскольку климат определяется, помимо прочего, углом падения солнечных лучей на данной широте. Например, можно узнать, что флора и фауна в Нидерландах 245 миллионов лет назад были больше похожи на флору и фауну современного Персидского залива. Там существовали как пустыня, так и тропическое море.

Исследователи также могут более точно отслеживать миграцию видов. Складчатые горные породы богаты окаменелостями. Палеонтологи теперь могут использовать этот инструмент для более детальной классификации своих находок. Это позволяет, например, понять, как развивалось биоразнообразие на разных широтах и в разных климатических зонах. Результаты исследований новой модели опубликованы в журнале PLOS One.