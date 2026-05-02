Global_Chronicles
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
Покупатель в одном из магазинов Walmart сообщил, что купил процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке всего за $220.

Истории о «случайных находках» комплектующих для ПК на распродажах время от времени появляются на форумах и в соцсетях. На этот раз повезло пользователю, который наткнулся в Walmart на серьезные скидки сразу на два популярных десктопных процессора AMD. 

Изображение: WCCFTech

По данным WCCFTech, пользователь обнаружил на прилавке Walmart процессор Ryzen 7 7800X3D с ценником около $150 долларов и Ryzen 5 7600X примерно за $70, итоговая сумма покупки составила $220. Эти цены заметно ниже как рекомендованных, так и типичных акционных предложений на американском рынке, где один только Ryzen 7 7800X3D обычно стоит заметно дороже.

Источник изображения: Reddit

Издание связывает такую уценку с локальной распродажей остатков: магазин расчищал полки и снижал цены на компоненты, а по отдельным позициям размер скидки доходил до нескольких десятков процентов. Подобные ситуации уже случались раньше, когда в других Walmart пользователи покупали тот же Ryzen 7 7800X3D по сильно сниженной цене на фоне очистки отдела электроники.

WCCFTech отмечает, что случаи с подобными ценами носят локальный характер и зависят от конкретного магазина, поэтому повторить такую покупку в других точках сети, скорее всего, нельзя.  Тем не менее, история еще раз показывает, что при крупных распродажах и закрытии отделов электроники в розничных сетях иногда можно найти актуальные процессоры и видеокарты по цене, заметно ниже среднерыночной.

#amd #ryzen 7 7800x3d #ryzen 5 7600x
Источник: wccftech.com
