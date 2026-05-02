Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Global_Chronicles
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
Юбилейный iPhone к 20‑летию линейки задаст новый дизайн с экраном, изогнутым по всем четырем краям, и фронтальной камерой под дисплеем.

В 2017 году Apple отметила десятилетие iPhone выпуском iPhone X с новым корпусом и безрамочным экраном, и этот дизайн затем получил вся линейка. Теперь аналитики ожидают схожий подход к 20‑летию: отдельная юбилейная модель может снова стать отправной точкой для последующих поколений старших iPhone. 

Изображение: 9to5mac

Согласно отчету Джеффа Пу, на который ссылается 9to5mac, Apple готовит специальный iPhone к 20‑летию линейки с экраном, который плавно изгибается по всем четырем сторонам корпуса, и фронтальной камерой, скрытой под дисплеем. В документе говорится, что показанный на юбилейной модели дизайн перейдет и в основные устройства серии Pro и Pro Max следующего года: для дорогих iPhone такой тип экрана и расположение камеры станет нормой.

Аналитик проводит прямую параллель с iPhone X, но отмечает важное отличие: тогда общий внешний вид позже распространился и на базовые версии, а сейчас Apple якобы оставит новый формат только для Pro‑линейки из‑за сложности и стоимости полностью стеклянного корпуса. Отдельно в отчете упоминается технология COE (Color Filter on Encapsulation), которая позволяет сделать OLED‑панели тоньше и ярче при меньшем потреблении энергии.

Утечки хорошо стыкуются с предыдущими сообщениями о совместной работе Apple и Samsung над «равноглубинной четырехгранной» OLED‑панелью для будущих iPhone. При этом Apple официально не комментирует ни юбилейную модель, ни возможный редизайн Pro‑серии, поэтому сроки и финальная реализация пока остаются на уровне прогнозов аналитиков и утечек из цепочки поставок.

#apple #iphone #iphone pro
Источник: 9to5mac.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Пиратская RPG-игра Windrose может чрезмерно нагружать накопители и записывать более 100 ГБ за час
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Hogwarts Legacy вновь раздают в EGS по случаю 25-летия первого фильма по «Гарри Поттеру»

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter