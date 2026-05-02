Юбилейный iPhone к 20‑летию линейки задаст новый дизайн с экраном, изогнутым по всем четырем краям, и фронтальной камерой под дисплеем.

В 2017 году Apple отметила десятилетие iPhone выпуском iPhone X с новым корпусом и безрамочным экраном, и этот дизайн затем получил вся линейка. Теперь аналитики ожидают схожий подход к 20‑летию: отдельная юбилейная модель может снова стать отправной точкой для последующих поколений старших iPhone.

Согласно отчету Джеффа Пу, на который ссылается 9to5mac, Apple готовит специальный iPhone к 20‑летию линейки с экраном, который плавно изгибается по всем четырем сторонам корпуса, и фронтальной камерой, скрытой под дисплеем. В документе говорится, что показанный на юбилейной модели дизайн перейдет и в основные устройства серии Pro и Pro Max следующего года: для дорогих iPhone такой тип экрана и расположение камеры станет нормой.

Аналитик проводит прямую параллель с iPhone X, но отмечает важное отличие: тогда общий внешний вид позже распространился и на базовые версии, а сейчас Apple якобы оставит новый формат только для Pro‑линейки из‑за сложности и стоимости полностью стеклянного корпуса. Отдельно в отчете упоминается технология COE (Color Filter on Encapsulation), которая позволяет сделать OLED‑панели тоньше и ярче при меньшем потреблении энергии.

Утечки хорошо стыкуются с предыдущими сообщениями о совместной работе Apple и Samsung над «равноглубинной четырехгранной» OLED‑панелью для будущих iPhone. При этом Apple официально не комментирует ни юбилейную модель, ни возможный редизайн Pro‑серии, поэтому сроки и финальная реализация пока остаются на уровне прогнозов аналитиков и утечек из цепочки поставок.