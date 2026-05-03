kosmos_news
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Установка инженеров МИФИ работает на полимерном топливе и может использоваться в космической отрасли.

Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ) представил уникальную разработку — первый в мире плазменный двигатель с магнитным соплом. О новой силовой установке для космических аппаратов рассказал начальник лаборатории плазменных ракетных двигателей ведущего технического вуза России Игорь Егоров.
Изображение: нейросеть qwenВ двигателе для наноспутников в качестве вещества для преобразования тепловой энергии в механическую работу используется полимерное топливо — то есть, полученное из пластика и других полимерных отходов. По сути, это способ превратить мусор в энергию. Однако, как подчеркивают инженеры, ключевым новшеством двигателя является магнитное сопло.

Это устройство, использующее магнитное поле для формирования, направления и ускорения потока высокотемпературной плазмы в двигателе. Его работа в свою очередь основана на электрическом разряде. Полимерное топливо под воздействием энергии переходит в состояние плазмы и выбрасывается из сопла.

По словам, Игоря Егорова, создаваемая при этом процессе реактивная тяга способна перемещать спутник по орбите. Магнитное сопло, в отличие от физических сопел, не имеет твердых стенок, что позволяет работать с раскаленной плазмой, превращая ее тепловую энергию в реактивную тягу. Аналогов подобных решений на сегодняшний день в мире нет.

Двигатель может использоваться в наноспутниках весом до 10 кг. Такие аппараты являются перспективными техническими средствами космической отрасли. У них простая конструкция, позволяющая быстро наладить серийное производство при минимальных затратах. МИФИ продолжает разработку электронной системы двигателя для эксплуатации в автономном режиме.

#россия #космос #спутники #двигатель #космическая отрасль #магнитное сопло
Источник: www1.ru
