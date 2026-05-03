Nacvark
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
Связано это с вводимыми возрастными ограничениями для доступа в соцсети

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), одобряющая введение возрастных ограничений для доступа в социальные сети, сообщила, что дети используют VPN для обхода устанавливаемого возрастного ценза.Источник изображения: ChatGPTВ своём посте в социальной сети X она коротко заявила, что VPN не должны позволять пользователям обходить систему. По этой причине в Европейской комиссии ищут надёжные способы исключить доступ несовершеннолетних к запрещённым для них сайтам.

Несмотря на то, что Вирккунен напрямую не говорила о блокировке VPN в Европе, она намекнула на возможное государственное регулирование таких сервисов на общеевропейском уровне. Вероятнее всего, речь идёт об изменениях в законодательстве, которые обяжут владельцев VPN-сервисов следовать указаниям властей и ограничивать доступ пользователям к определённым сайтам. Не исключено, что в будущем европейские VPN-сервисы будут запрашивать у клиентов документы для подтверждения возраста, чтобы пользователи не могли зайти в социальные сети, если в их стране действует запрет младше установленного возраста.

#европа #vpn
Источник: ura.news
