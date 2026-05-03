Анимационный сериал «Звёздные войны. Мол: Повелитель теней» оказался настолько успешным, что 2 мая Disney+ загрузила первый из десяти эпизодов на свой YouTube-канал.

Анимационный сериал «Звёздные войны. Мол: Повелитель теней» (Star Wars: Maul – Shadow Lord) в настоящее время является самым высокорейтинговым сериалом по «Звёздным войнам». Он даже превзошёл «Андор». Сейчас у сериала 98% положительных отзывов критиков и 90% положительных отзывов зрителей. Для сравнения, у «Андора» 96% и 89% соответственно — данные Rotten Tomatoes. Возможно, из-за таких высоких оценок Disney решила сделать первый эпизод сериала совершенно бесплатным для просмотра. Изображение: YouTube-канал Disney2 мая стриминговый сервис Disney+ загрузил первый эпизод сериала на свой YouTube-канал. Эпизод под названием «Тёмная месть» (The Dark Revenge) — это введение в сюжет, знакомство с новыми персонажами.

Простые зрители и критики отмечают выдающийся художественный стиль и прекрасно прорисованные кадры (особенно фоны). К сожалению, эпизод был выпущен только на английском языке, без русских субтитров.

Примечательно, что компания загрузила только один эпизод. Дело в том, что на стриминге Disney выходят по два эпизода «Повелителя теней» еженедельно. Каждый из них длится около 25 минут, так что зрители получают нечто вроде полноценного эпизода драматического сериала.

Каждый эпизод представляет собой самостоятельную историю. При этом, зрители отмечают, что отсутствует ощущение мимолетности, часто присущее коротким анимационным сериалам. «Повелитель теней» будет состоять всего из 10 эпизодов. На стриминге премьера двух заключительных серий состоится 4 мая.