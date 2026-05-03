Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
Анимационный сериал «Звёздные войны. Мол: Повелитель теней» оказался настолько успешным, что 2 мая Disney+ загрузила первый из десяти эпизодов на свой YouTube-канал.

Анимационный сериал «Звёздные войны. Мол: Повелитель теней» (Star Wars: Maul – Shadow Lord) в настоящее время является самым высокорейтинговым сериалом по «Звёздным войнам». Он даже превзошёл «Андор». Сейчас у сериала 98% положительных отзывов критиков и 90% положительных отзывов зрителей. Для сравнения, у «Андора» 96% и 89% соответственно — данные Rotten Tomatoes. Возможно, из-за таких высоких оценок Disney решила сделать первый эпизод сериала совершенно бесплатным для просмотра.Изображение: YouTube-канал Disney2 мая стриминговый сервис Disney+ загрузил первый эпизод сериала на свой YouTube-канал. Эпизод под названием «Тёмная месть» (The Dark Revenge) — это введение в сюжет, знакомство с новыми персонажами.
Простые зрители и критики отмечают выдающийся художественный стиль и прекрасно прорисованные кадры (особенно фоны). К сожалению, эпизод был выпущен только на английском языке, без русских субтитров.

Примечательно, что компания загрузила только один эпизод. Дело в том, что на стриминге Disney выходят по два эпизода «Повелителя теней» еженедельно. Каждый из них длится около 25 минут, так что зрители получают нечто вроде полноценного эпизода драматического сериала.

Каждый эпизод представляет собой самостоятельную историю. При этом, зрители отмечают, что отсутствует ощущение мимолетности, часто присущее коротким анимационным сериалам. «Повелитель теней» будет состоять всего из 10 эпизодов. На стриминге премьера двух заключительных серий состоится 4 мая.

#кино #фильмы #сериал #disney #звездные войны #стриминг #повелитель теней
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
NVIDIA прекращает выпуск старых модулей Jetson из‑за дефицита LPDDR4
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter