Исследователи из Франции и Хорватии изучили покрытие затонувшего у берегов Хорватии римского судна Ilovik-Paržine 1, которое пролежало на дне около 2200 лет. Пыльца, сохранившаяся в липкой смоле, указала на места строительства и ремонта.

Затонувшее судно Ilovik-Paržine 1 относится к эпохе Римской республики. Оно затонуло примерно через 200 лет после смерти Александра Македонского, но его деревянный корпус сохранился достаточно хорошо, чтобы учёные могли взять пробы защитного покрытия. До этого момента органической гидроизоляции древних кораблей уделяли мало внимания.

Команда под руководством Армель Шарри (Armelle Charrié) из Страсбургской лаборатории масс-спектрометрии проанализировала 10 образцов покрытия. Молекулярный анализ показал, что основной ингредиент — это нагретая смола хвойных деревьев (сосновая живица). Один из образцов оказался сложнее: смесь сосновой смолы с пчелиным воском. Такая композиция в древнегреческом судостроении называлась зописса. Она более гибкая и её легче наносить в нагретом виде.

Липкая смола сохранила пыльцу растений, которые цвели вокруг места изготовления и ремонта. Пыльцевые зёрна указали на средиземноморское и адриатическое побережье, долины с дубовыми и сосновыми лесами. Ольха и ясень выдают растительность у рек и берегов, а ель и бук — горные районы северо-восточной Адриатики (современные Истрия и Далмация).

Исследователи выяснили, что судно ремонтировали неоднократно. Корма и центр обработаны одинаковым составом, а вот в носовой части нашли три разных слоя. Значит, корабль сменил не одну верфь. Первоначально его построили в Брундизиуме (современный Бриндизи на юго-востоке Италии). Пыльца из покрытия подтверждает этот итальянский след. Позднее ремонт вели уже на северо-восточном побережье Адриатики, где в итоге корабль и затонул.

Археологи знают, что дальние плавания требуют постоянного ремонта, но доказать это на древних образцах трудно. Пыльца в смоле стала идеальным индикатором. Она показала, что в разных частях корабля использовали материалы из разных регионов.