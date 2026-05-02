Global_Chronicles
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
BMW представила на автосалоне Auto China 2026 модель iX3 Flow Edition. Капот автомобиля отображает анимированные узоры с помощью технологии E-Ink, и компания заявляет о готовности технологии к серийному производству.

В электронных книгах технология E-Ink знакома многим. В BMW iX3 она работает иначе. Автомобиль не имеет встроенного дисплея. Вместо этого инженеры использовали специальную пленку с микрокапсулами. 

Скриншот из видео BMW

Внутри микрокапсул находятся заряженные частицы черного и белого цвета. Электрические сигналы заставляют их перемещаться. В зависимости от того, какие пигменты поднимаются наверх, поверхность капота становится белой, черной или серой.

Для капота предусмотрено восемь вариантов анимации. Узоры изображают знаменитые китайские здания и символизируют прогресс. BMW допускает, что позже добавит другие дизайны.

Видео анимации технологии E Ink на капоте iX3 Flow Edition можно посмотреть здесь.

Компания не ответила, как поверхность выдерживает сколы от камней, мойку, дождь или снег. Информации о ремонте такой пленки тоже нет. Цены и дату выхода на рынок BMW пока не объявила. Сама технология встроена прямо в капот и, по заявлению производителя, готова к серийному выпуску в рамках программы Neue Klasse.

#bmw #e-ink #neue klasse #электронные чернила #auto china 2026 #ix3 flow edition
Источник: notebookcheck.net
