Французский ритейлер LDLC выставил на продажу партию поврежденных видеокарт GeForce RTX 5090 по цене от €1499,95. Магазин заявляет, что карты не работают и не подлежат возврату или обмену.

RTX 5090 относится к самым дорогим видеокартам на рынке, поэтому обычно в связи с ней обсуждают разгон, производительность и дефицит. В случае с LDLC тема другая: один из крупнейших продавцов компьютерного оборудования во Франции начал официально продавать флагманские карты в заведомо неисправном состоянии.

LDLC предлагает несколько вариантов GeForce RTX 5090, которые получили механические повреждения во время доставки. Магазин отмечает, что видеокарты проверили и отнесли к категории «неисправных», при этом все компоненты на печатной плате сохранились. Иначе говоря, покупатель получает полный набор деталей, но без гарантии, что устройство удастся включить.

Минимальная цена за такую видеокарту составляет €1499,95 (эквивалентно ≈₽ 132960 по курсу ЦБ РФ на 02.05.2026), это примерно $1760. Отдельные модели, например решения от MSI, оцениваются в районе €1699,95 (эквивалентно ≈₽ 150680 по курсу ЦБ РФ на 02.05.2026). На странице товара отдельно подчёркивают, что возврат и обмен для этих позиций не действуют, а состояние описано как «вышедшие из строя».

По сути, LDLC ориентирует эти RTX 5090 на довольно узкий круг покупателей. Это могут быть мастера по ремонту электроники или компании, которые используют такие платы как источник компонентов.

На фоне того, что новые RTX 5090 стоят значительно дороже, подобные лоты выглядят как попытка снизить потери от повреждённого товара, а не как полноценная альтернатива обычной покупке.

