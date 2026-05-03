Ателье MetaGarage, основанное россиянином Алексеем Гашковым, специализируется на глубоких доработках премиальных автомобилей и активно использует для этого G-класс. Новый проект показывает, как далеко мастера готовы зайти, если клиент хочет получить не просто новый обвес, а полностью иной образ машины.
M Monogram G 3.0 Iconic создали на базе Mercedes-AMG G 63. Ключевое изменение касается передней части: внедорожник получил огромную ретро-решетку радиатора, которая доминирует над передней частью G-класса и полностью меняет облик этого в остальном угловатого внедорожника, что делает его силуэт ближе к редким универсалам Mercedes середины прошлого века. Вдохновением для проекта послужил уникальный универсал Binz Benz на базе Mercedes 300 C, созданный в 1950-х годах для богатого заказчика из Соединенных Штатов.
Помимо решетки, MetaGarage переработала светотехнику, добавила новые светодиодные элементы в виде звезд и пересобрала интерьер. Салон получил другое оформление, включая красные сиденья с ромбовидной строчкой. В зарубежных соцсетях, где вы можете посмотреть два видео (здесь и здесь) с этим внедорожником, компании заявлено, что стоимость M Monogram G 3.0 Iconic составляет $700 000, а машину готовы отправить клиенту в любую страну по индивидуальному заказу.
