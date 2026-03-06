Расширение сети дата-центров требует всё больше средств

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Oracle готовится к масштабному сокращению тысяч рабочих мест из-за нехватки средств на расширение сети центров обработки данных, которые используются для развития искусственного интеллекта (ИИ). По данным издания, сокращение штата может произойти уже в этом месяце. Источник изображения: Gemini AI (сгенерирован)Ожидается, что под сокращения попадут те сотрудники, потребность в которых падает из-за стремительного развития ИИ. Проще говоря, компания планирует заменить некоторых сотрудников, чьи обязанности может выполнять ИИ. Помимо этого, Oracle пересматривает все открытые вакансии, тем самым замедляя процесс найма новых сотрудников.

Oracle делает ставку на строительство новых дата-центров, которые будут обслуживать крупных клиентов вроде OpenAI. При этом, как подчёркивает Bloomberg, некоторые американские аналитики прогнозируют, что расходы на расширение дата-центров могут привести к отрицательному денежному потоку Oracle. Компания начнёт окупать расходы только после 2030 года, если тенденция со спросом на ИИ сохранится. В прошлом году Oracle сообщала о планах привлечь 50 миллиардов долларов для строительства дата-центров за счёт заёмных средств и продажи собственных акций. Oracle не единственная компания, которая сокращает штат сотрудников из-за роста расходов на ИИ – аналогичное решение в прошлом году приняла Microsoft.