Новый «робот-телефон» уже в этом году будет доступен на китайском рынке

Компания Honor представила на выставке MWC Barcelona 2026 свои две новые разработки – человекоподобного робота, а также так называемый «робот-телефон» (Honor Robot Phone). Прототипы новых разработок являются результатом инвестиций китайской компании в активно развиваемый искусственный интеллект (ИИ) и робототехнику.

Honor Robot Phone представляет новый концепцию нового смартфона, объединяющего ИИ-возможности с робототехникой. Смартфон оснащён 200-мегапиксельной камерой является физически подвижной благодаря встроенной трёхосной механической системы стабилизации, управляемой небольшим двигателем. Камера может следовать за пользователем во время видеозвонка или служить автономным оператором. ИИ автоматически определяет и отслеживает движение объектов в кадре.

В то же время представленный компанией человекоподобный робот является первым шагом Honor в робототехнику. Робот может демонстрировать жесты, танцевать и жать руку человеку. При этом непонятно, насколько он автономен. Вероятнее всего, всё вышеперечисленное делалось с помощью дистанционного управления оператором. Сам по себе робот не больше чем концепция для будущих разработок. Honor видит перспективу его использования в качестве помощника в бытовых ситуациях, в частности, как компаньона во время посещения магазинов.

Когда выйдет на свет робот Honor – непонятно, поскольку это не больше чем концепция. Возвращаясь к «роботу-телефону», он уже в этом году появится в продаже в Китае.

*Изображения принадлежат изданию Bloomberg (Angel Garcia).