Заморозка стейблкоинов была обусловлено их связью с незаконной деятельностью

Tether объявила о блокировке за последние три года стейблкоинов USDT (привязан к курсу доллара США) на сумму около 4,2 миллиарда долларов США. Решение о заморозке активов было обусловлено их связью с незаконной деятельностью. Злоумышленники используют криптовалюту, включая стейблкоины, в качестве способа проведения анонимных транзакций. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНа этой неделе Tether сообщила о заморозке USDT на сумму почти 61 миллион долларов по запросу Министерства юстиции США. Правоохранительные органы страны запросили заморозку стейблкоинов в связи с их использованием в мошеннических схемах. Tether в таких случаях удалённо замораживает стейблкоины.

Tether ранее уже отчитывалась о заморозке активов,. В период с 2023 по 2025 год было изъято из оборота USDT на сумму 3,3 миллиарда долларов США. Учитывая актуальные цифры, количество замораживаемых стейблкоинов лишь растёт, что подтверждает приверженность Tether сотрудничество с правоохранительными органами. В настоящее время капитализация USDT оценивается в более чем 180 миллиардов долларов США и ежегодно продолжает расти на фоне заинтересованности пользователей цифровыми способами хранения своих средств.