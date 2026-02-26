Однако компания готова удовлетворить спрос на чипы для ИИ

NVIDIA отчиталась о своих результатах за четвёртый квартал, в котором также сделала прогноз относительно будущей выручки. В отчёте компания подтвердила приверженность развитию искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчеркнул, что компания продолжит создавать инфраструктуру для поддержки ИИ.

Источник изображения: Reuters

URL изображенияПомимо этого, компания развеяла опасения относительно нехватки чипов для развития ИИ. NVIDIA заверила, что у них достаточные запасы чипов, чтобы удовлетворить спрос в течение предстоящих нескольких кварталов. В то же время компания не исключает, что дефицит отразится на игровом бизнесе. Таким образом, NVIDIA в очередной раз подтвердила, что её приоритетом является именно развитие ИИ, на которое будут направлены все ресурсы.

NVIDIA рассчитывает получить в первом финансовом квартале 2026 года выручку в размере 78 миллиардов долларов, не учитывая доходы от вычислительных мощностей для центров обработки данных в Китае. В настоящее время компания является самой дорогой в мире, учитывая её значимость в области ИИ-инфраструктуры.