NVIDIA отчиталась о своих результатах за четвёртый квартал, в котором также сделала прогноз относительно будущей выручки. В отчёте компания подтвердила приверженность развитию искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчеркнул, что компания продолжит создавать инфраструктуру для поддержки ИИ.
Помимо этого, компания развеяла опасения относительно нехватки чипов для развития ИИ. NVIDIA заверила, что у них достаточные запасы чипов, чтобы удовлетворить спрос в течение предстоящих нескольких кварталов. В то же время компания не исключает, что дефицит отразится на игровом бизнесе. Таким образом, NVIDIA в очередной раз подтвердила, что её приоритетом является именно развитие ИИ, на которое будут направлены все ресурсы.
NVIDIA рассчитывает получить в первом финансовом квартале 2026 года выручку в размере 78 миллиардов долларов, не учитывая доходы от вычислительных мощностей для центров обработки данных в Китае. В настоящее время компания является самой дорогой в мире, учитывая её значимость в области ИИ-инфраструктуры.