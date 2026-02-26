По мнению властей, механизм открытия игровых кейсов напоминает азартные игры, где результат определён ещё до завершения прокрутки кейса

Прокуратура штата Нью-Йорк во главе с генеральным прокурором Летицией Джеймс подала в суд Манхэттена иск против разработчика видеоигр Valve, известного своими культовыми продуктами Counter-Strike и Dota. Основная претензия властей заключается в том, что разработчики на протяжении многих лет монетизировали свои игры с помощью системы лутбоксов, напоминающей азартные игры.

По мнению генерального прокурора штата, кейсы в играх Valve – «типичные азартные игры», поскольку ценные предметы трудно выбить, а остальные не оправдывают стоимость прокрутки. По оценкам прокуратуры, Valve удалось заработать десятки миллиардов долларов на продажах ключей от лутбоксов. При этом система лутбоксов крайне примитивная: игрок платит за шанс, а результат определяется ещё до прокрутки, что очень напоминает игровые автоматы.

Может быть интересно

Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Летиция Джеймс считает лутбоксы Valve особенно опасными, потому что они популярны среди детей и подростков. Прокуратура ссылается на заключение Департамента общественного здравоохранения штата Массачусетс, в котором говорится, что дети до 12 лет, вовлечённые в азартные игры, имеют в четыре раза выше вероятность развития игровой зависимости во взрослом возрасте.

В своём заявлении прокуратура Нью-Йорка не конкретизировала, к каким именно играм Valve у них претензия. Однако, исходя из озвученных сумм прибыли, речь идёт в первую очередь о бестселлерах – Counter-Strike 2 и Dota 2. В этих условно-бесплатных играх внутриигровые транзакции не приносят преимуществ в игровом процессе, но доступные к покупке лутбоксы с дополнительным визуальным контентом (скинами) привлекают интерес пользователей.

Прокуратура Нью-Йорка запрашивает у суда штраф в трёхкратном размере от предполагаемой прибыли Valve от лутбоксов. Помимо этого, Джеймс требует возместить игрокам этих видеоигр ущерб от открытия лутбоксов.