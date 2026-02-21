Сайт Конференция
Nacvark
Reuters: OpenAI планирует инвестировать $600 млрд в вычислительные мощности для развития ИИ
Произойдёт это до конца десятилетия

Компания OpenAI (США) планирует инвестировать в вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта (ИИ) около 600 миллиардов долларов уже к концу десятилетия. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: ChatGPTТакое решение было принято, чтобы подготовить компанию к первичному публичному размещению (IPO) с оценкой примерно в 1 триллион долларов. Компания является одной из самых привлекательных для инвестиций. NVIDIA приближается к завершению инвестиций в OpenAI в размере 30 миллиардов долларов, которые используются для развития ИИ.

Вышеупомянутая сумма будет потрачена на вычислительные ресурсы, включая оборудование NVIDIA и облачную инфраструктуру Microsoft, Amazon. Основная цель – обеспечить неограниченный доступ к вычислительным мощностям для создания продвинутых моделей ИИ и удержания лидерства на рынке.

Может быть интересно

Ранее уже была новость о том, что хотя OpenAI готовится ввести рекламу в чат-бот ChatGPT, компания по-прежнему сдерживает себя в монетизации. Основной задачей является рост и привлечение инвестиций, что в конечном итоге приведёт к выходу на рынок со стоимостью, сравнимой с другими технологическими гигантами.

#искусственный интеллект #openai
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Китя.
12:29
На ам4 уже собирать смысла уже нет. Как даже самый годный 5800х3d не имеет pci-e 5.0 а значит ему край это 4070ti. а мощнее карты устанавливать смысла нет как все упрется в 5800х3d.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
swr5
12:19
Ну если учитывать, что Aalto-1 и Aalto-2 это студенческие проекты (наноспутники на базе готовой платформы CubeSat), и первый спутник уже давно прекратил свое существование, то да, Финляндия - великая ...
Payload: Финляндия всего за 10 лет создала конкурентную космическую отрасль
Алексей Кузнецов
12:10
Эти рожи убили Хбокс
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
swr5
12:04
Вот он дырявый американский батут. А Рогозин предупреждал. Амекриканцы со времен прекращения полетов Шатлов так и не смогли в надежную и регулярную пилотируемую космонавтику.
NASA опубликовало отчёт о проблемном полёте космического корабля Starliner на МКС
F1oRiDa
11:32
Забаньте автора. Он же тотальный имбицыл.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Kpaidue
11:20
https://paste.centos.org/view/66f7e978
Tom's Hardware: RTX 5060 Ti 8 ГБ стала последней моделью в линейке RTX 50 по рекомендованной цене
Kpaidue
11:05
https://paste.centos.org/view/66f7e978
Reuters: US State Department develops service to bypass content blocking in other countries
Kpaidue
11:04
https://paste.centos.org/view/66f7e978
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Marthsicke
10:49
https://paste.centos.org/view/b8496563
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
premierepro
10:12
Так те же фейсбук и т.п. собирали данные и продавали всяким кембридж аналитикам, и рекламным компаниям. Это новость 10-летней давности и никто ничего не скрывал особо. Вы в тайге (крае не пуганных иди...
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
