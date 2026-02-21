Произойдёт это до конца десятилетия

Компания OpenAI (США) планирует инвестировать в вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта (ИИ) около 600 миллиардов долларов уже к концу десятилетия. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: ChatGPTТакое решение было принято, чтобы подготовить компанию к первичному публичному размещению (IPO) с оценкой примерно в 1 триллион долларов. Компания является одной из самых привлекательных для инвестиций. NVIDIA приближается к завершению инвестиций в OpenAI в размере 30 миллиардов долларов, которые используются для развития ИИ.

Вышеупомянутая сумма будет потрачена на вычислительные ресурсы, включая оборудование NVIDIA и облачную инфраструктуру Microsoft, Amazon. Основная цель – обеспечить неограниченный доступ к вычислительным мощностям для создания продвинутых моделей ИИ и удержания лидерства на рынке.

Ранее уже была новость о том, что хотя OpenAI готовится ввести рекламу в чат-бот ChatGPT, компания по-прежнему сдерживает себя в монетизации. Основной задачей является рост и привлечение инвестиций, что в конечном итоге приведёт к выходу на рынок со стоимостью, сравнимой с другими технологическими гигантами.