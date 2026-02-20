Компания ищет 100 новых сотрудников в команду, располагающеюся не только в Китае и Сингапуре, но и на территории США

Компания ByteDance (Китай) объявила о 100 новых вакансиях в своё подразделение, специализирующееся на разработке искусственного интеллекта (ИИ). Примечательным является то, что набор идёт в научно-исследовательская команду Seed, которая создана в 2023 году на базе лабораторий США, Сингапура и Китая. Таким образом, китайская компания намерена ускорять развитие ИИ в том числе с территории США. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ опубликованных вакансиях китайская компания сотрудников, которые готовы:

Совершенствовать инструменты генерации текста, изображений и видео.

Проводить исследования по разработке человекоподобного ИИ.

Создавать научные модели для содействия компаниям, занимающихся разработкой лекарств.

Создавать международные данные для больших языковых моделей ByteDance.

Как известно, ByteDance является одним из лидеров в области ИИ на территории Китая. Компания ведёт разработку чат-бота Doubao, похожего по функционалу на американские ChatGPT и Gemini. Помимо этого, компания разрабатывает собственные ИИ-модели генерации изображений и видео.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что в Китае заблокирован доступ к американским чат-ботам и другим ИИ-разработкам, в то время как китайские сервисы доступны в США. ByteDance может воспользоваться этим, собирая дополнительные данные и привлекая ресурсы с конкурентного рынка, как не могут делать американские компании.