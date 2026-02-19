Минимизация потерь, связанных с ростом цен на память, будет решена за счёт монетизации имеющейся базы пользователей

На фоне роста цен на память появилась вероятность того, что стоимость игровых консолей вырастет. В частности, как писали ранее в издании Bloomberg, компания Nintendo может повысить цены на свои портативные консоли Switch 2. В то же время Sony, судя по всему, нашла способ избежать повышения цен на PlayStation 5. Источник изображения: SonyВ последнем отчёте финансовый директор компании Линь Тао прокомментировал ситуацию с ростом цен на память, подчеркнув, что компания в состоянии поддерживать цепочку поставок для сохранения текущих цен на PlayStation 5 в течение всего 2026 года. Вместо того, чтобы повышать цены на консоль, компания сосредоточится на минимизации потерь, связанных с ростом цен на память, за счёт монетизации имеющейся базы пользователей.

Тао объясняет, что приоритетное внимание будет уделено увеличению доходов от программного обеспечения и сетевых услуг. Проще говоря, Sony компенсирует ожидаемые издержки не за счёт новых покупателей консолей, а текущих пользователей PlayStation 5. При этом нет официальной информации, каким именно образом компания планирует увеличить монетизацию своей базы пользователей. Однако ясно точно: это будет не за счёт новых пользователей. Вероятные сценарии – рост цены на подписку PlayStation Plus, введение большего количества микротранзакций и отказ от распродаж.