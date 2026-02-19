Особенно это затрагивает IT-сферу, где занятость упала на 20%

В Ирландии отметили сокращение количества рабочих мест для молодых специалистов, учитывая активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и риски замены человеческого труда нейросетями. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на исследование Министерства финансов страны. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Ведомство провело исследование, собрав данные, которые указывают на то, что молодым специалистам стало тяжелее найти работу. По данным исследования, занятость людей в возрасте 15-29 лет снизилась на 1%, в то время как у работников возрастом 30-50 лет, наоборот, выросла на 12%. Однако более показательным является другое: занятость в IT-сфере упала на 20% за последние 2 года. Отмечается, что это имеет важное значение для Ирландии, где основной рынок труда сосредоточен вокруг технологических и научных компаний.

Министр финансов Ирландии Саймон Харрис не исключает, что его страна может находиться на «переднем крае изменений» на рынке труда, связанных с ИИ. По этой причине он видит необходимость дополнительных инвестиций в повышение квалификации и переподготовку работников по тем профессиям, которые наиболее подвержены замене ИИ (программирование, финансы, работа с данными и аналитика).

Может быть интересно

В исследовании подчёркивается, что преждевременно говорить о пагубном влиянии ИИ на рынок труда. В то же время исследователи добавили, что спад занятости среди молодых специалистов нельзя связывать со спадом интереса к профессиональной работе в целом.