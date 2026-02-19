В Ирландии отметили сокращение количества рабочих мест для молодых специалистов, учитывая активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и риски замены человеческого труда нейросетями. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на исследование Министерства финансов страны.Ведомство провело исследование, собрав данные, которые указывают на то, что молодым специалистам стало тяжелее найти работу. По данным исследования, занятость людей в возрасте 15-29 лет снизилась на 1%, в то время как у работников возрастом 30-50 лет, наоборот, выросла на 12%. Однако более показательным является другое: занятость в IT-сфере упала на 20% за последние 2 года. Отмечается, что это имеет важное значение для Ирландии, где основной рынок труда сосредоточен вокруг технологических и научных компаний.
Министр финансов Ирландии Саймон Харрис не исключает, что его страна может находиться на «переднем крае изменений» на рынке труда, связанных с ИИ. По этой причине он видит необходимость дополнительных инвестиций в повышение квалификации и переподготовку работников по тем профессиям, которые наиболее подвержены замене ИИ (программирование, финансы, работа с данными и аналитика).
В исследовании подчёркивается, что преждевременно говорить о пагубном влиянии ИИ на рынок труда. В то же время исследователи добавили, что спад занятости среди молодых специалистов нельзя связывать со спадом интереса к профессиональной работе в целом.