Политика компании противоречит интересам Пентагона и, судя по всему, придётся выбирать

В прошлом году Anthropic, как и ряд других технологических компаний, получили эксклюзивные контракты от правительства США на поставку возможностей в области искусственного интеллекта (ИИ). Интерес к ИИ возник в первую очередь у военных, которые хотят использовать современные технологии в своих целях. Как писало уже издание The Wall Street Journal, во время операции в Венесуэле американские военные использовали чат-бот Claude от компании Anthropic в рамках более широкой инфраструктуры Palantir.

Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)

Однако, учитывая информацию Bloomberg и заявления официальных чиновников США, Anthropic может потерять контракт на поставку ИИ-возможностей Пентагону. По данным издания, основная причина – политика компании, противоречащая интересам военных. Пока военные хотят извлечь все преимущества из возможностей ИИ, Anthropic устанавливает ограничения на использование своих технологий, чтобы соблюсти этические нормы. На некоторые уступки разработчикам Claude Gov (правительственная версия) уже пришлось пойти, расширив возможности обработки и интерпретации секретных материалов и разведывательной информации, но этого недостаточно.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что отношения между правительством США и Anthropic находятся на стадии пересмотра. По его словам, страна требует, чтобы партнёры (речь о компаниях вроде Anthropic) были готовы предоставить свои возможности для обеспечения военным победы в любом сражении. Под этими завуалированными заявлениями, очевидно, имеется в виду, что Пентагон хочет снять какие-либо ограничения на использование ИИ.

Неназванный представитель Anthropic, слова которого приводит Bloomberg, подчеркнул стремления компании использовать передовые технологии искусственного интеллекта в поддержку национальной безопасности США. В то же время он добавил, что компания ведёт переговоры с Пентагоном о том, как им продолжить сотрудничество и решить сложные вопросы.

Всё вышеперечисленное говорит о том, что Anthropic придётся выбирать: либо сотрудничество с Пентагоном, либо соблюдение собственных принципов. Попытка сохранить весь спектр ограничений может закончиться прекращением сотрудничества с правительством и потерей государственных инвестиций, о чём ранее также сообщало издание Axios.