В прошлом году Anthropic, как и ряд других технологических компаний, получили эксклюзивные контракты от правительства США на поставку возможностей в области искусственного интеллекта (ИИ). Интерес к ИИ возник в первую очередь у военных, которые хотят использовать современные технологии в своих целях. Как писало уже издание The Wall Street Journal, во время операции в Венесуэле американские военные использовали чат-бот Claude от компании Anthropic в рамках более широкой инфраструктуры Palantir.
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что отношения между правительством США и Anthropic находятся на стадии пересмотра. По его словам, страна требует, чтобы партнёры (речь о компаниях вроде Anthropic) были готовы предоставить свои возможности для обеспечения военным победы в любом сражении. Под этими завуалированными заявлениями, очевидно, имеется в виду, что Пентагон хочет снять какие-либо ограничения на использование ИИ.
Неназванный представитель Anthropic, слова которого приводит Bloomberg, подчеркнул стремления компании использовать передовые технологии искусственного интеллекта в поддержку национальной безопасности США. В то же время он добавил, что компания ведёт переговоры с Пентагоном о том, как им продолжить сотрудничество и решить сложные вопросы.
Всё вышеперечисленное говорит о том, что Anthropic придётся выбирать: либо сотрудничество с Пентагоном, либо соблюдение собственных принципов. Попытка сохранить весь спектр ограничений может закончиться прекращением сотрудничества с правительством и потерей государственных инвестиций, о чём ранее также сообщало издание Axios.