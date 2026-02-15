Продукция компаний не исчезнет вмиг с полок магазинов в Германии, но в долгосрочной перспективе могут быть проблемы с поставками

Компании Acer и Asus временно прекращают продажу настольных компьютеров и ноутбуков в Германии из-за вынесенного Земельным судом Мюнхена решения по иску Nokia. Тайваньским компаниям запретили предлагать, размещать на рынке, использовать, импортировать или владеть такими устройствами на территории страны. Источник изображения: AsusВынесенное немецким судом решение обусловлено тем, что Nokia настаивает на нарушении своих патентов, связанных со стандартами сжатия видео HEVC (H.265), компаниями Hisense, Acer и Asus. Hisense после этих претензий приобрела у Nokia лицензию, тем самым добившись мирового соглашения с истцом, в то время как тайваньские компании решили оспорить обвинения в ходе судебных разбирательств.

Маловероятно, что продукция компаний исчезнет в Германии, поскольку запрет не затрагивает ритейлеров Acer и Asus. Однако стоит понимать, что теперь компании не могут импортировать новое оборудования для пополнения своих складов и передачи их немецким ритейлерам. Таким образом, если судебное разбирательство в ближайшие годы не будет завершено или компании не достигнут мирового соглашения с Nokia, компьютеры и ноутбуки Acer и Asus действительно могут пропасть с полок магазинов в Германии