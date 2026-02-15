Компании Acer и Asus временно прекращают продажу настольных компьютеров и ноутбуков в Германии из-за вынесенного Земельным судом Мюнхена решения по иску Nokia. Тайваньским компаниям запретили предлагать, размещать на рынке, использовать, импортировать или владеть такими устройствами на территории страны.Вынесенное немецким судом решение обусловлено тем, что Nokia настаивает на нарушении своих патентов, связанных со стандартами сжатия видео HEVC (H.265), компаниями Hisense, Acer и Asus. Hisense после этих претензий приобрела у Nokia лицензию, тем самым добившись мирового соглашения с истцом, в то время как тайваньские компании решили оспорить обвинения в ходе судебных разбирательств.
Маловероятно, что продукция компаний исчезнет в Германии, поскольку запрет не затрагивает ритейлеров Acer и Asus. Однако стоит понимать, что теперь компании не могут импортировать новое оборудования для пополнения своих складов и передачи их немецким ритейлерам. Таким образом, если судебное разбирательство в ближайшие годы не будет завершено или компании не достигнут мирового соглашения с Nokia, компьютеры и ноутбуки Acer и Asus действительно могут пропасть с полок магазинов в Германии