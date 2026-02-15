Air India провела 8 полётов на самолёте без разрешения на эксплуатацию

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) оштрафовало авиакомпанию Air India на 110,3 тысяч долларов за 8 полётов на самолёте Airbus A320 без разрешения на эксплуатацию. Ведомство подчеркнуло, что нарушение ещё больше подорвало доверие общественности ко второй по величине авиакомпании в стране.

Источник изображения: Wikimedia CommonsAirbus A320 с 24 по 25 ноября проводил внутренние рейсы без наличия сертификата проверки лётной годности (Airworthiness Review Certificate). Это обязательный документ, подтверждающий, что воздушное судно прошло проверку технического состояния и соответствует требованиям по безопасности полётов. Ответственный руководитель Air India (вероятнее всего – генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон) признан виновным в нарушении требований к безопасности полётов.

Air India в своём заявлении подтвердила, что принимает к сведению решения DGCA и информирует ведомство об устранении всех нарушений. В январе 2026 года DGCA также оштрафовало крупнейшую в стране авиакомпанию IndiGo, которая отменила около 4,5 тысяч запланированных рейсов из-за проблем с расписанием. Тогда, помимо штрафа, компанию обязали уволить главу отдела оперативного управления.