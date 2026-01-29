Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
Катар заказывает радары GM200 и GM400 для укрепления ПВО
Осенью 2025 года ПВО Катара не смогло отразить израильский авиаудар

Компания Thales получила контракт на поставку правительству Катару радиолокационных систем GM200MM/A (Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one) и GM400A (Ground Master Alpha) для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) страны.Источник изображения: компания ThalesРадар GM200MM/A предназначен для обнаружения угроз всех типов на больших и средних дистанциях (обнаруживает малые цели на расстоянии до 350 километров), независимо от условий окружающей среды. В то же время GM400A обеспечивает ситуационную осведомлённость о пролёте низколетящих, медленно движущихся, малогабаритных и высокоманёвренных целей, даже в условиях радиоэлектронных помех. Thales также берёт на себя обязательства по обучению личного состава военно-воздушных сил Катара и техническому обслуживанию радаров вплоть до 2036 года.

Катар хоть и не является страной, вовлечённой в военные конфликты, но потребность в наличии надёжной ПВО ранее дала о себе знать. В сентябре 2025 года Израиль нанёс авиаудар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где находились представители палестинского движения, участвовавшие в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта. ПВО Катара не смогло отразить израильский авиаудар, несмотря на наличие зенитно-ракетных комплексов Patriot.

#катар #thales
Источник: thalesgroup.com
Вадим Берёзкин
05:17
Так так так, покажи статистику по горевшим 9800х3d и статистику по оплаченным коннекторам
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
Алексей Волков
04:14
Это, скорее всего, карта Лефорта, она на 4 или на 5 лет раньше была написана, чем у Петра. И тартария она в то время существовала.
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
Александр Николаевич-Князев
02:09
Страна испуганых идиотов.
Embark Studios сообщает о восстановлении серверов ARC Raiders и THE FINALS
3vova1vova2
00:33
хоть новая, хоть б.у., но меньше 12 (16) Гб VRAM смысла не имеет😱
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
3vova1vova2
00:27
да уже давно эту тему прошли - оперативка мало что решает, важен объем видеопамяти😂
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
Василий Коренков
23:45
Дороги у нас чистят по завершении снегопада, тротуары вдоль дорог в последнюю очередь. Ближе к весне, снег что накидали по обочинам начнут кидать на дорогу, чтобы машины своими колёсами перемалывали, ...
Собянин: Москва продолжает входить в топ-3 самых освещённых городов в мире
КОТ
23:20
Похоже статейки на сайте скатились ниже канализации. Думал и так уже дно, но нет, снизу упорно стучат.
Embark Studios сообщает о восстановлении серверов ARC Raiders и THE FINALS
Djereli
22:52
Вроде столица а этот говноед не может привести чистку дорог зимой в порядок. Весь бюджет уходит по карманам.
Собянин: Москва продолжает входить в топ-3 самых освещённых городов в мире
max1024
22:26
Под тестовым БП имелось ввиду, что он был выбран для тестов и с ними справился, для повседневных задач используется Сorsair RM1200x SHIFT на 1200 Вт.
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
GOTREK
22:25
Проблема в работе РЭБов, ну и в том 5G частично пользуют военные
В Петербурге идет масштабирование сети бесплатного Wi-Fi
