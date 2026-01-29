Осенью 2025 года ПВО Катара не смогло отразить израильский авиаудар

Компания Thales получила контракт на поставку правительству Катару радиолокационных систем GM200MM/A (Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one) и GM400A (Ground Master Alpha) для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) страны. Источник изображения: компания ThalesРадар GM200MM/A предназначен для обнаружения угроз всех типов на больших и средних дистанциях (обнаруживает малые цели на расстоянии до 350 километров), независимо от условий окружающей среды. В то же время GM400A обеспечивает ситуационную осведомлённость о пролёте низколетящих, медленно движущихся, малогабаритных и высокоманёвренных целей, даже в условиях радиоэлектронных помех. Thales также берёт на себя обязательства по обучению личного состава военно-воздушных сил Катара и техническому обслуживанию радаров вплоть до 2036 года.

Катар хоть и не является страной, вовлечённой в военные конфликты, но потребность в наличии надёжной ПВО ранее дала о себе знать. В сентябре 2025 года Израиль нанёс авиаудар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где находились представители палестинского движения, участвовавшие в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта. ПВО Катара не смогло отразить израильский авиаудар, несмотря на наличие зенитно-ракетных комплексов Patriot.