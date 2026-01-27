Их перестали использовать в 2025 году, а теперь официально вывезли из региона на другом судне

Военно-морские силы США эвакуировали из Ближнего Востока устаревшие минные тральщики класса Avenger, выведенные из эксплуатации в сентябре 2025 года. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на опубликованные ВМС США кадры.

Тральщики Avenger были построены ещё в период с 1987 по 1994 годы в количестве 14 единиц. Однако в прошлом году большую часть из них, выполнявших на Ближнем Востоке миссии по разминированию, были официально сняты с эксплуатации. На замену им пришли корабли прибрежной охраны класса Independence, оснащённые специальным оборудованием.

Корабли были перевезены с помощью тяжёлого судна в рамках продолжающейся перегруппировки сил на Ближнем Востоке. Военным пришлось организовать детальное планирование и координацию операции, учитывая, что корабли уже не пригодны к эксплуатации и являются уязвимой целью.

The War Zone напоминает, что по-прежнему сохраняется неопределённость относительно того, смогут ли Independence выполнять задачи противоминной борьбы также эффективно, как это делали специализированные для таких миссий Avenger. Тем не менее, на этом эпоха Avenger, продолжавшаяся три десятилетия, подходит к концу. ВМС США продолжают эксплуатировать 4 корабля данного класса в Японии, но они тоже готовятся к выводу из эксплуатации.