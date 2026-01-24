Сайт Конференция
Nacvark
NYT: США хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии
Такое положение рассматривается в рамках возможного соглашения по расширению присутствия США на арктическом острове

Правительство США планируют заключить соглашение по Гренландии, которое установит запрет России и Китаю на добычу полезных ископаемых на территории арктического острова. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на восемь источников в западных кругах.

По данным издания, возможное соглашение установит ряд ограничений для стран, не входящих в НАТО, но особенное внимание делается на России и Китае. Помимо этого, страны НАТО объявят арктическую миссию для противодействия иностранному влиянию в регионе, а США получат право на строительство в Гренландии суверенных военных баз, которые де-факто превратятся в американские анклавы по всей территории острова.

Ожидается, что в остальном Дания сохранит права на Гренландию, то есть остров по-прежнему останется автономной территорией в составе королевства. Американские власти также требуют дополнительных гарантий, учитывая, что обретение Гренландией независимости в будущем, может нарушить все достигнутые с Данией договорённости. В любом случае, пока всё вышеописанное The New York Times является частью рамочных обсуждений без конкретных юридических формулировок.

#россия #сша #китай #гренландия
Источник: nytimes.com
Сейчас обсуждают

Георгий Юшкевич
05:32
Компаниям типа Sony нужно не консоль вам продать, а поселить вас в экосистему. Там вы будете покупать игры, с которых Sony получает отчисления. Вы захотите всякие контроллеры и другие аксессуары. Опла...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Роман Семенихин
05:28
У AMD как обычно нечем ответить
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
Георгий Юшкевич
05:25
Есть процессы, которые делают разработку игр дешевле. Тот же самый ИИ, например. Лучи, при отказе от традиционного освещения, тоже сделают разработку легче. Другое дело, что условный nextgen действите...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:13
Чимба -давно не показывали тебя .стучи админчикам быстрее
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:09
У нас нормальный интернет.Он от санитаров прячется по Пуще и недоумевает .а что у меня плохой инет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:06
>>Ведь я же использую Linux в качестве операционной системы, а линуксоидные репозитории Debian 12 весят больше 160 гигабайт. Даже один раздел репозитория Main в виде исходных кодов весит 86 гигабайт. ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Георгий Юшкевич
05:06
Ну не "более чем в 3 раза", конечно. Процентов на 30-40 обесценился. Очевидно, что цена на видеокарты выросла не только из-за инфляции.
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Николай Тищенко
05:04
Дешёвых офисных n100/n305 больше не будет? 😥
Intel сокращает производство процессоров для ПК из-за приоритетности развития ИИ
DeLaKoren
03:54
уже давно забыли
der8auer: Геймерам можно забыть о видеокартах с рекомендованной розничной ценой
EtCt
02:49
Беда таких сборок, кроме всего прочего, как раз маленькая частота ядер. Тот же Xeon E3-1271v3 на мат. плате из новости выдает 4 ГГц по всем ядрам (так же как Core i7-4790), правда формула та же 4/8.
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
