Такое положение рассматривается в рамках возможного соглашения по расширению присутствия США на арктическом острове

Правительство США планируют заключить соглашение по Гренландии, которое установит запрет России и Китаю на добычу полезных ископаемых на территории арктического острова. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на восемь источников в западных кругах.

По данным издания, возможное соглашение установит ряд ограничений для стран, не входящих в НАТО, но особенное внимание делается на России и Китае. Помимо этого, страны НАТО объявят арктическую миссию для противодействия иностранному влиянию в регионе, а США получат право на строительство в Гренландии суверенных военных баз, которые де-факто превратятся в американские анклавы по всей территории острова.

Ожидается, что в остальном Дания сохранит права на Гренландию, то есть остров по-прежнему останется автономной территорией в составе королевства. Американские власти также требуют дополнительных гарантий, учитывая, что обретение Гренландией независимости в будущем, может нарушить все достигнутые с Данией договорённости. В любом случае, пока всё вышеописанное The New York Times является частью рамочных обсуждений без конкретных юридических формулировок.