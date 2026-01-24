Сайт Конференция
ВМС Великобритании отслеживает российские военные корабли в Ла-Манше
Во время недавней операции два военных корабля и вертолёт следили за российским корветом и танкером

Королевские Военно-морские силы Великобритании задействовали патрульные корабли HMS Mersey и HMS Severn для наблюдения за российским корветом класса «Стерегущий» RFS Boikiy и нефтяным танкером MV General Skobelev при их входе в Ла-Манш по пути в Северное море. Министр по вооружённым силам страны Аль Карнс подчеркнул, что своими действиями Лондон посылает следующий сигнал Москве: «Мы точно знаем, что делает ваш флот».

По его словам, каждый раз, когда российский военный корабль приближается к водам Великобритании, британский флот готов «отслеживать, сдерживать и защищать». В данном случае речь шла о «сопровождении» российских кораблей. Один из британских патрульных кораблей продолжил наблюдение за российскими судами, когда они покинули Ла-Манш и вошли в Северное море. Впоследствии Лондон проинформировал Нидерланды о движении российских военных судов.

Может быть интересно

Капитан HMS Mersey Дэн Уордл отметил, что проведённая операция предоставила его экипажу возможность продемонстрировать свою готовность к защите морских интересов Великобритании. Помимо этого, тесная координация действий позволяет НАТО обмениваться опытом и передовыми методами работы. Представители авиации также резюмирует о пользе таких совместных операций, поскольку они позволили вертолёту поддерживать оперативную карту и бесперебойную связь с кораблями HMS Mersey и HMS Severn.

#великобритания #ла-манш
Источник: lbc.co.uk
Сейчас обсуждают

EtCt
02:15
Была такая карта, поставил на нее полноразмерные вертушки, что в какой-то степени продлило ей жизнь, но в конце концов все-равно отвал чипа словил...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Никита Абсалямов
01:59
Тренируетесь в самоиронии... похвально...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Марлен Багаутдинов
01:48
Работал над перспективным проектом ВКС в конце 80 х годов. При подборе характеристик ГПВРД никакой информации об исследованиях конца 40х годов мне не попадалось
Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
DIP32
01:28
А уж трястись над каждым мегабайтом как дядюжка Скрудж над центом - давно уже никому в голову не придет в России. В России интернет даже получше будет чем в США, доступнее, широкополоснее и быстрее. ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Зю
01:25
Да, в РБ уже 200Мбит/с как роскошь, за ~1800р российских впаривают. С интернетом ад
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
32Влад32
01:21
Дебил? В левом нижнем углу большими буквами написано - карта России.
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
DIP32
01:18
В России оптика с отличными скоростями и безлимитными тарифами - норма даже для мелких региональных городов по вполне доступной цене. Это в царстве батьки Лукашенко какие то с этим проблемы)))
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
32Влад32
00:49
Что значит "максиммум что ...". То есть тот же 4770 уже только на мусорку? Бред!
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
Dentarg
00:47
Что за соевое хипстерское нытьё? Линукс это решительно, жёстко и без смазки, в любой точке мира. А в РФ и РБ дополнительные аттракционы и особый кайф в последние месяцы глобального интернета. Далее в ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
motya
00:37
Стоп стоп стоп. То есть до этого не было проблем с логистикой и общением, а после возросших цен они прям резко появились!? Ок хорошо...
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
