Во время недавней операции два военных корабля и вертолёт следили за российским корветом и танкером

Королевские Военно-морские силы Великобритании задействовали патрульные корабли HMS Mersey и HMS Severn для наблюдения за российским корветом класса «Стерегущий» RFS Boikiy и нефтяным танкером MV General Skobelev при их входе в Ла-Манш по пути в Северное море. Министр по вооружённым силам страны Аль Карнс подчеркнул, что своими действиями Лондон посылает следующий сигнал Москве: «Мы точно знаем, что делает ваш флот».

По его словам, каждый раз, когда российский военный корабль приближается к водам Великобритании, британский флот готов «отслеживать, сдерживать и защищать». В данном случае речь шла о «сопровождении» российских кораблей. Один из британских патрульных кораблей продолжил наблюдение за российскими судами, когда они покинули Ла-Манш и вошли в Северное море. Впоследствии Лондон проинформировал Нидерланды о движении российских военных судов.

Капитан HMS Mersey Дэн Уордл отметил, что проведённая операция предоставила его экипажу возможность продемонстрировать свою готовность к защите морских интересов Великобритании. Помимо этого, тесная координация действий позволяет НАТО обмениваться опытом и передовыми методами работы. Представители авиации также резюмирует о пользе таких совместных операций, поскольку они позволили вертолёту поддерживать оперативную карту и бесперебойную связь с кораблями HMS Mersey и HMS Severn.