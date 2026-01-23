Основная идея – создать батарею энергетической плотностью в 4 раза выше современных литий-ионных батарей, что может пригодиться в оборонной промышленности

Агентство перспективных исследовательских проектов в области энергетики США (подчинено Министерству энергетики США) объявило о новой инициативе, в рамках которой выделит каждой из 6 команд до 15 миллионов долларов на разработку высокоэнергетичных батарей. Основная задумка заключается в том, чтобы создать батарею с большей плотностью энергии, чем у современных литий-ионных аккумуляторов.

Новый тип батарей должен сохранять те же габариты, что и обычные литий-ионные аккумуляторы, но иметь энергетическую плотность примерно в 4 раза больше чем у них. Принимающие участие в программе команды смогли доказать жизнеспособность этой идеи, поэтому готовы приступить к созданию прототипа. Приоритетом проекта является выход на промышленное производство в течение 2 лет, а также независимая от Китая цепочка поставок.

Defense One акцентирует внимание на том, что появление на рынке США подобных батарей может пригодиться в оборонной промышленности. Например, оснащение такой батареей дронов или роботизированных комплексов могло бы позволить им дольше сохранять автономность.