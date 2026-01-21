Об этом сообщает местное издание TV2, получившее информацию о планах Копенгагена

На фоне территориальных притязаний США на Гренландию, власти Дании планируют в течение года отправить на арктический остров до 1 тысячи военнослужащих, которые формально принимают участие в военных учениях. Об этом стало известно местному изданию TV2.

Информацию TV2 нельзя назвать «инсайдерской», поскольку она подтверждается реальными фактами: на данный момент Копенгаген разместил в Гренландии около 150 военных. Ещё порядка 30 военных были отправлены в Нуук союзными странами, включая Францию. И это только начало года, поэтому, очевидно, цифры продолжат расти. Для понимания, до недавних пор контингент войск на острове оценивался в 60 гренландских военнослужащих, включая должности нон-комбатантов.

Собеседники издания отметили, что это похоже, будут крупнейшие военные учения в Гренландии за всю историю НАТО. Окончательная численность контингента войск, который будет отправлен на остров, пока не утверждена. Однако Копенгаген всерьёз воспринимает территориальные притязания США, поэтому больше не закрывает глаза на уязвимость острова.

В то же время президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) критикует планы союзников по отправке войск в Гренландию, считая, что они там находятся с «непонятной целью». По этой причин уже с 1 февраля 2026 года Вашингтон введёт пошлины на товары тех стран, которые отправили войска на остров.