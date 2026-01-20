Российская компания до этого сопротивлялась продажи своих европейских активов, но, судя по всему, нашла подходящего покупателя

Компания MOL Group (Венгрия) сообщила о достигнутых договорённостей с российской компанией «Газпром Нефть» относительно приобретения активов Naftna Industrija Srbije (NIS). Речь идёт о сербской нефтегазовой компании, большая часть которой контролировалась российской компанией (56,15% акций).

На протяжении уже достаточно длительного времени США добивались, чтобы Сербия избавилась от российского присутствия в NIS. Впоследствии сербская компания попала под санкции США, которые вынудили правительство страны искать способы выполнить требование Вашингтона. Нюанс в том, что Белград не хотел национализировать активы «Газпром Нефть», опасаясь испортить отношения с Россией, а российская компания отказалась продавать свою долю в бизнесе властям Сербии. Теперь же этот вопрос навсегда закрыт: «Газпром Нефть» устроил покупатель активов NIS в лице венгерской MOL Group.

Компании планируют официально заключить сделку уже 31 марта 2026 года. Примечательно, что готовящееся соглашение также увеличит долю Сербии в NIS на 5% – до 34,87%. Таким образом, NIS продолжит свою деятельность под руководством сербских и венгерских инвесторов.

NIS играет ключевую роль в энергетической безопасности и экономике Сербии как крупнейшая вертикально-интегрированная компания в регионе Юго-Восточной Европы, контролирующая разведку, добычу, переработку нефти и газа. На долю компании приходится около 70% розничного топливного рынка страны через сеть из более чем 400 автозаправочных станций.