Вывод немногочисленной разведывательной группы произошёл произошёл менее чем через неделю после отправки войск

Несколько дней назад Вооружённые силы Германии отправили в Гренландию разведывательную группу численностью 15 военнослужащих, которая, как сообщает издание Bild, спешно покидает остров. Немецкие военные во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули не пробыли на арктическом острове даже недели.

В материале издания говорится, что соответствующее решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) анонсировал введение в феврале пошлин на товары стран, отправивших свои войска в Гренландию. По данным Bild, приказ о выводе войск поступил из Берлина рано утром в воскресенье без каких-либо объяснений. Из-за внезапного вывода войск Бундесверу пришлось отменить все запланированные в Гренландии встречи и мероприятия, в которых должны были участвовать немецкие военнослужащие.

Тем не менее официально командование отвергает, что вывод войск обусловлен анонсированными Трампом пошлинами. Издание Reuters со ссылкой на источник в лице представителя миссии подчёркивает, что разведывательная миссия не была отменена, а «успешно выполнена», поэтому для сохранения присутствия немецких войск больше нет причин. Примечательно, что военные учения на территории острова продолжаются, но уже без участия немецких солдат.