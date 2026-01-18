Сайт Конференция
Nacvark
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
В прошлом месяце ею было отменено около 4,5 тысяч запланированных рейсов

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) оштрафовало крупнейшую в стране авиакомпанию IndiGo на 2,45 миллионов долларов из-за массовой отмены рейсов. Помимо этого, государственный регулятор вынес предупреждение высшему руководству и обязал авиакомпанию отстранить от должности главу отдела оперативного управления.

Такое решение обусловлено массовой отменой рейсов в первые недели декабря. Тогда IndiGo отменила около 4,5 тысяч запланированных перелётов, что вызвало недовольство, особенно на фоне ограниченной конкуренции на рынке (65% авиаперевозок в Индии приходятся на долю IndiGo).

Компания признала свою вину, подчеркнув, что никаких объективных причин для отмены рейсов не было. Виной тому – плохое планирование графика работы пилотов, то есть сугубо внутренние проблемы компании.

DGCA также пришло к выводу, что проведённый в прошлом году пересмотр правил отдыха пилотов был одной из причин отмены рейсов. Компания уделяла основное внимание тому, чтобы максимально задействовать все имеющиеся ресурсы для проведения как можно большего количества полётов. Как итог – новый глава отдела поставил под угрозу целостность состава экипажа и негативно повлиял на операционную устойчивость.

#инди
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

