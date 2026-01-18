Задействованный вертолёт совершил свой первый боевой вылет

Военно-воздушные силы США задействовали вертолёты MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин технического обслуживания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и конвоя из бронетехники. Вертолёт успешно совершил перелёт на расстояние около 150 километров туда и обратно.

Миссия, ставшая первым боевым вылетом MH-139A, суммарно заняла шесть часов. Вертолёты приобретаются в рамках программы по модернизации устаревших UH-1N 1960-х годов разработки. Отмечается, что новые вертолёты быстрее своих предшественников и могут достигнуть пункта назначения на несколько минут раньше.

Ожидается, что в скором времени данные вертолёты будут переданы в распоряжение военных на авиабазах FE Warren в штате Вайоминг и Минот в Северной Дакоте.

MH-139A Grey Wolf является военной модификацией гражданского вертолёта AW139 компании Leonardo. В своё время программа по разработке столкнулась с существенными задержками, из-за чего командование пересмотрело её и сократило количество закупаемых вертолётов до 56 единиц. Тем не менее, в этом месяце MH-139A всё же выполнили свой первый боевой вылет.