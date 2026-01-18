Армия США принимает на вооружение новые противотанковые мины XM204 для предварительного развёртывания на территории Германии. Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на официальный пресс-релиз.
В материале издания акцентируют внимание на том, что разрешение на эксплуатацию данных мин выдано в срочном порядке. Это позволяет обойти некоторые этапы традиционного графика закупок, обеспечивая более быстрое развёртывание в ответ на меняющиеся оперативные потребности в Европе.
XM204 разрабатывался Textron Systems не как противотанковая мина в привычном понимании, а скорее снаряд, способный поражать бронетехнику при её приближении. После развёртывания мина находится в состоянии поиска цели, анализируя звуковые колебания и изменения магнитного поля. Когда обнаруживается подходящая по параметрам цель, происходит срабатывание мины с выбросом снаряда, который поражает цель в уязвимую часть атакой сверху.
Одним из преимуществ мины является наличие самоликвидатора, срабатывающего либо через 4 или 48 часов, либо через 15 суток, а также дополнительные меры предосторожности (переход в боевой взвод через определённое время и другое).