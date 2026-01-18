«Умные мины» позволяют поражать бронетехнику атакой сверху

Армия США принимает на вооружение новые противотанковые мины XM204 для предварительного развёртывания на территории Германии. Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на официальный пресс-релиз.

В материале издания акцентируют внимание на том, что разрешение на эксплуатацию данных мин выдано в срочном порядке. Это позволяет обойти некоторые этапы традиционного графика закупок, обеспечивая более быстрое развёртывание в ответ на меняющиеся оперативные потребности в Европе.

XM204 разрабатывался Textron Systems не как противотанковая мина в привычном понимании, а скорее снаряд, способный поражать бронетехнику при её приближении. После развёртывания мина находится в состоянии поиска цели, анализируя звуковые колебания и изменения магнитного поля. Когда обнаруживается подходящая по параметрам цель, происходит срабатывание мины с выбросом снаряда, который поражает цель в уязвимую часть атакой сверху.

Одним из преимуществ мины является наличие самоликвидатора, срабатывающего либо через 4 или 48 часов, либо через 15 суток, а также дополнительные меры предосторожности (переход в боевой взвод через определённое время и другое).