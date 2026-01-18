Пока они составят 10%, но уже летом вырастут до 25%

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о новых пошлинах против стран Европы, которые планируют разместить войска в Гренландии. Пошлины затрагивают Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию, которые, по словам американского президента, решили отправить экспедицию на остров с «неизвестными целями».

С 1 февраля таможенные пошлины будут на уровне 10%, но уже в июле 2026 года США увеличат их до 25%. Условие для отмены пошлин – заключение сделки с США, предусматривающей передачу Вашингтону прав на Гренландию. Трамп подчеркнул, что США на протяжение 150 лет пытались приобрести Гренландию у Дании, но датские власти всегда находили причины для отказа.

Однако сейчас Вашингтону необходим контроль над островом для реализации программы по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», поскольку остров содержит для этого все необходимые «углы, границы и особенности». Таким образом, интерес США заполучить контроль над Гренландией состоит не только в том, чтобы устранить гипотетическое влияние Китая и России, а и обеспечить максимальную эффективность своей системы ПРО.