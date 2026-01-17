Предупреждение, связанное с возможной военной активностью, охватывает Центральную Америку и часть Южной Америки

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в пятницу опубликовало уведомление, в котором предупреждает авиакомпании о рисках, связанных с полётами над Центральной Америкой и частью Южной Америки. Объясняется это возможной активизацией военных действий и радиоэлектронных помех.

Предупреждение FAA продолжительностью 60 дней охватывает отдельные участки воздушного пространства, включая Мексику, Колумбию и Эквадор. Такое уведомление не означает, что США или кто-либо другой планирует военную активность в регионе, а является лишь призывом к пилотам проявлять особую осторожность при полётах.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) подтвердил намерения Вашингтона противодействовать картелям на территории Мексики, подчеркнув, что они контролируют часть страны. С тех пор никаких активных действий предпринято не было. Тем не менее, мексиканские власти поддерживают диалог с Вашингтоном, что указывает на возможную скоординированную операцию против мексиканских картелей. В то же время президент Колумбии Густаво Петро, некоторое время назад вступивший в конфликт с Трампом, планирует посетить Белый дом для встречи с американским президентом, что указывает на отсутствие у США планов по интервенции в очередное государство на континенте.