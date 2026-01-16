Соответствующая договорённость достигнута в ходе торгового соглашения между странами

Вчера Министерство торговли США объявило о достижении торгового соглашения с Тайванем, предусматривающего инвестиции в американское производство полупроводников в размере 250 миллиардов долларов. Всеобъемлющее соглашение в первую очередь охватывает пошлины на импорт, которые теперь ограничиваются верхним порогом 15%, но есть и другие договорённости.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), как крупнейший производитель полупроводников на Тайване и в мире в целом, примет участие в реализации соглашения. Компания уже получила земельный участок в штате Аризоне, где будет построено нового предприятие по производству полупроводников. Представитель TSMC в комментарии CNBC подтвердил, что компания продолжит расширять своё производство как на Тайване, так и за рубежом, учитывая высокий спрос. В настоящее время Вашингтон подтверждает инвестиции в размере 100 миллиардов долларов, ожидая дальнейших шагов со стороны TSMC.

Министр торговли США Говард Лютник подчеркнул, что если Тайвань будет строить заводы по производству полупроводников в США, страна сможет без пошлин ввозить их на американский рынок. Однако в том случае, если договорённость будет нарушена и инвестиции прекратятся, пошлина вырастет до рекордных 100%. Последнее, что примечательно, может вызывать существенный рост цен на продукцию США, но, судя по всему, до этого не дойдёт.