Они будут использоваться для испытаний

Начальник штаба Армии США генерал Джордж Алан Рэнди (Randy Alan George) подтвердил, что до конца этого года американские подразделения получат новый конвертоплан Bell MV-75. Американский генерал высоко оценил ускорение сроков поставок, поскольку изначально конвертоплан планировалось поставить американской армии в 2031 - 2032 годах.

Теперь же, как утверждает Джордж Алан Рэнди, принятие нового конвертоплана на вооружение лётными формированиями произойдёт уже в ближайшее время. При этом MV-75 не будет введён в эксплуатацию в этом году, поскольку пока речь идёт только об испытаниях.

Breaking Defense напоминает, что ещё весной 2025 года появилась информация об обсуждении военным командованием США нового плана разработки, который позволить сдвинуть поставку MV-75 на 2028 год. Позже стало известно, что американская армия хочет лично осуществить первый полёт прототипа конвертоплана в 2027 году.

Впервые MV-75 был представлен на публике ещё в 2013 году. В 2017 году конвертоплан совершил первый полёт в рамках испытаний, организованных компанией, подтвердив возможность боевого применения на расстоянии до 1,4 тысячи километров со скоростью до 520 километров в час.