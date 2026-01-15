Дрон может сохранять автономность в течение 20 часов, а его заправка занимает до трёх минут

Вооружённые силы Франции на своей странице в социальной сети X сообщили об испытании экспериментального наземного роботизированном комплекса Hermione, который работает с помощью водородно-электрической силовой установки. Испытания проходят на базе Военной академии Сен-Сир-Кеткуидан.

Основной задачей этих испытания является предвидеть будущие тенденции боевых действий, ускорив принятие решений и тактическую эффективность. Подобные экспериментальные беспилотные технологии тестируются в рамках программы Pendragon, направленной на интеграцию роботизированных и автономных систем в подразделения сухопутных войск. В планах французской армии создать боеспособное роботизированное подразделение уже к 2027 году.

Наземный дрон Hermione обладает грузоподъёмностью 300 килограммов. Длина платформы составляет 3,3 метра, ширина – 1,85 метра, а высота – 1,4 метра. Модульная конструкция позволяет устанавливать дополнительное оборудование. Основным отличием Hermione от других наземных дронов является использование водородной энергетической установки на топливных элементах, которая обеспечивает до 20 часов автономной работы. Заправка дрона занимает около трёх минут, поэтому экипаж может заменить водородные баллоны на месте. Разработкой наземного дрона Hermione занимаются две компании – польская PHU Lechmar и французская H2X-Defense.