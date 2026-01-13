Судя по всему, на это Лондон сподвигли недавние действия США

Издание BBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Великобритании может начать перехватывать нефтяные танкеры «теневого флота». Британские власти определили юридическое основание, которое можно использовать, чтобы позволить военным подниматься на борт судов и задерживать их.

По данным издания, существует план по привлечению вооружённых сил к перехвату нефтяных танкеров, как новая стратегия по усилению действий в отношении «теневого флота». При этом BBC не располагает информации, когда именно британские власти приступят к практической реализации плана, но потенциально это может затронуть более 500 судов, внесённых в санкционные списки Великобритании.

В материале издания отмечают, что в первую очередь это может затронуть суда, связанные с экспортом нефти из Венесуэлы, Ирана и России. Страны обвиняют в перевозке нефти на судах без действующего национального флага с целью обойти санкции в отношении нефти.

Судя по всему, к такому решению Великобританию сподвигли действия США. Как известно, при захвате судна Marinera (бывший Bella 1) британские власти оказали помощь американский армии, предоставив территорию для развёртывания сил и оказав другую поддержку. Такой жест со стороны Лондона был положительно воспринят Вашингтоном, поэтому США вряд ли будут обеспокоены, если Великобритания начнёт самостоятельно захватывать нефтяные танкеры. Стоит подчеркнуть, что экс-президент США Джо Байден в 2021 - 2024 годы выступал против захвата танкеров, опасаясь роста цен на энергоносители.