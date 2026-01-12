Сайт Конференция
Nacvark
Швеция выделяет $1,6 млрд на усиление ПВО
Средства потратят на приобретение систем малой дальности для защиты критической инфраструктуры и военных объектов от БПЛА

Правительство Швеции выделяет 15 миллиардов шведских крон (около 1,6 миллиардов долларов США) на усиление противовоздушной обороны. Средства потратят на системы малой дальности, которые будут использованы для защиты критической инфраструктуры (атомных электростанций, водоочистных сооружений) и военных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Премьер-министр страны Ульф Кристерссон считает, что такие инвестиции необходимы в текущей ситуации с безопасностью в регионе. Он ссылается на опыт современных боевых действий, где была доказана важность устойчивой противовоздушной обороны, которые позволит защитить воинские части от угроз с воздуха. По его мнению, усиление противовоздушной обороны повышает порог противодействия возможному нападению.

Не уточняется, какие именно системы будут приобретены, но, по данным шведского издания Sveriges Television, это может быть, например, Tridon Mk2 производства Bofors и BAE Systems или немецкая Skynex от Rheinmetall. В обоих случаях речь идёт о зенитных орудиях с возможностью стационарного и мобильного развёртывания.

Новая концепция противовоздушной обороны будет основываться на зенитных орудиях, освоение которых не требует от личного состава особых навыков. Такой подход позволит в военное время привлекать к службе непригодных к участию в боевых действиях солдат, тем самым усиливая общую обороноспособность государства. При этом стоит понимать, что системы малой дальности не смогут защитить объекты от баллистических ракет.

#пво #швеция
Источник: svt.se
