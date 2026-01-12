При этом для обнаружения цели у немецких военных есть все возможности

На вооружении России имеются баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», которые достигают гиперзвуковой скорости и теоретически могут поразить любую цель в Европе. В то же Германия начинает развёртывание новых систем противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3 израильского производства, которые изначально создавались для перехвата высокоскоростных баллистических целей за пределами атмосферы. Однако, как утверждают источники издания Die Welt, немецкая армия не сможет перехватить «Орешник» с помощью Arrow 3. По крайней мере, на данном этапе.

В материале издания напоминают, что казалось бы у Германии имеются все возможности для обнаружения запускаемых российской армией БРСД: система раннего предупреждения о ракетном ударе, доступная для стран НАТО система противоракетной обороны Aegis, а также новые Arrow 3, фактически аналогичные американским THAAD. Помимо этого, у Берлина есть другое важное преимущество: Москва предупреждает НАТО по дипломатическим каналам о запуске баллистических ракет, поэтому любое отклонение от этой нормы сразу приведёт ПРО в состояние повышенной готовности. Несмотря на это, источники Die Welt сообщают, что Arrow 3 пока что находится на этапе обретения оперативных возможностей, то есть не готова к перехвату БРСД.

Собеседники Die Welt считают, что Германия может использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для перехвата «Орешник». Впрочем, маловероятно, что перехват будет успешным, поскольку этот ЗРК не разрабатывался для борьбы с гиперзвуковыми целями, а его эффективность по перехвату тех же баллистических ракет «Кинжал» остаётся под вопросом.

ПРО Arrow 3 на вооружении Германии достигнет полной оперативной готовности не раньше 2030 года. До тех пор у Германии, как и других стран Европы, нет возможностей для перехвата БРСД «Орешник».