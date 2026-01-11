Компания претендовала на контракт, но он достался её конкурентам вместе с многомиллиардным финансированием

В декабре 2025 года правительство Испании заключило контракт с компаниями Indra и EM&E на поставку сотен гусеничных и колёсных самоходных артиллерийских установок (САУ). Общая стоимость контракта составила 7,24 миллиарда евро, 3 миллиарда евро из которых будут выделены компаниям в качестве кредита для разработки артиллерийских систем.

Как сообщает издание Infodefensa, компания Santa Barbara Sistemas, принадлежащая General Dynamics European Land Systems, подаёт в суд на испанское правительство с требованием приостановить выделение Indra и EM&E кредита на сумму 3 миллиарда евро для разработки САУ. Дело в том, что компания предлагала Мадриду своё решение – САУ Nemesis, которая является реинкарнацией немецкой DONAR, но получила отказ, поскольку испанские власти предпочли выбрать местных производителей.

General Dynamics, в свою очередь, не согласна с этим решением, поэтому подала апелляцию, а суд приступил к её рассмотрению. При этом судебное разбирательство не обязывает испанское правительство приостановить выделение кредита Indra и EM&E на разработку САУ, поэтому компания попросила суд это сделать.

По данным Infodefensa, в правительстве Испании негативно восприняли шаг General Dynamics по оспариванию контракта на поставку САУ в судебном процессе. Испанские чиновники пытались объяснить, что подавать в суд не имеет смысл в условиях растущих расходов на оборону, которые создают возможности для всех компаний. Так, например, Santa Barbara Sistemas получила контракт на модернизацию бронемашин Pizarro стоимостью 250 миллионов евро.