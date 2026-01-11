Большую часть расходов проекта покроет ЕС

Компания MBDA Deutschland возглавит в Европейском союзе разработку гиперзвуковых планирующих блоков, чтобы получить опыт по созданию и противодействию соответствующему типу оружия. Опыт европейских стран в этой сфере крайне мал, поэтому Европейский фонд обороны профинансирует исследовательские и опытно-конструкторские работы немецкой компании.

Предполагается, что общая стоимость проекта составит 110 миллионов евро, 78 миллионов евро из которых покроет Европейский союз, а остальное – участники разработки. В конечном итоге MBDA Deutschland должна получить демонстратор гиперзвуковых планёров, которые в будущем могут использоваться для разработки готовых решений (гиперзвукового оружия или перехватчиков).

Ключевой особенность гиперзвукового оружия является возможность достигать скорости полёта выше 5 Махов (более 6,1 тысячи километров в час), маневрируя в атмосфере для затруднения перехвата. В настоящее время ни одна из европейских стран не обладает собственным оружием гиперзвукового типа, хотя во Франции ведут разработку собственному глайдера V-MaX (Véhicule Manœuvrant Expérimental).