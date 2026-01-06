Министр обороны страны Анатолий Носатый подчеркнул важность беспилотных систем в современных боевых действиях

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в интервью местному телеканалу Moldova 1 заявил, что модернизация вооружённых сил страны и переход к стандартам НАТО продолжается при поддержке европейского финансирования. Молдавский министр отдельно отметил развитие беспилотных систем, которые постепенно интегрируются в вооружённые силы.

По его словам, молдавские военнослужащие в обязательном порядке будут проходить обучение по управлению FPV-дронами. Соответствующие курсы будут включены в программу подготовки всего военного персонала, начиная от срочников, заканчивая контрактниками, включая офицерский состав. Носатый заверил, что у молдавской армии есть как разведывательные, так и ударные дроны.

«Мы видели, как эти технологии изменили вид современных боевых действий», – добавил министр.

Помимо этого, Кишинёв инвестирует в высокоэффективное оборудование для обнаружения дронов, которые он называет более трудными в идентификации. Молдавский министр утверждает, что в начале 2027 года молдавские военные введут в эксплуатацию первый радар, способный обнаруживать беспилотники.