В условиях увеличения парка БМП немецкое правительство продлевает рамочное соглашение

В декабре 2022 года Министерство обороны Германии заключило контракт с немецким концерном Rheinmetall на поставку 30-мм боеприпасов для боевых машин пехоты (БМП) Puma, которые постепенно поступают на вооружение подразделений вооружённых сил. Как сообщает немецкая компания, Берлин поручил им новый заказ, значительно продлевающий рамочное соглашение.

Rheinmetall не раскрывает подробности заказа, но уточняет, что он оценивается в несколько сотен миллионов евро. Таким образом, общая стоимость контракта выросла до 1 миллиарда евро, а количество запланированных к поставке боеприпасов измеряется сотнями тысяч.

В рамках рамочного соглашения немецкое правительство закупает два типа боеприпасов – KE-TF DM21 и KE DM33 (30mm x 173). KE-TF является программируемым боеприпасом, который позволяет поражать более крупные цели на суше, а также небольшие беспилотники. Немецкая компания также напоминает, что в конце прошлого года получила контракт на поставку дополнительных 200 БМП Puma немецкой армии. Судя по всему, именно это стало причиной расширения существующего контракта.